Rivoluzione Vinitaly Per la prima volta un evento dedicato ai vini in anfora

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si chiama Amphora Revolution ed è lajoint venture tra Merano WineFestival e. Unai miglioriitaliani fatti in, che si svolgerà a Verona il 7 e l’8 giugno alle Gallerie Mercatali di Veronafiere. L’obiettivo per entrambe è il rilancio di una tecnica antica come unaa sostegno della naturalità del prodotto e della sostenibilità, oltre a una sfida contro il cambiamento climatico. A Verona due giorni dedicati all’L’unirà produttori, enologi e opinion leader tra convention scientifica, simposio, tavole rotonde e masterclass. Amphora Revolution vuole infatti posizionarsi comereferenza nazionale e internazionale grazie alla presenza ...

