RISULTATI | Stardom “Cinderella Tournament 2024” 10 03 2024 Day 2

(Di lunedì 11 marzo 2024) Idella seconda giornata dello storico Torneo dellaandata in scena a Tokyo:– Day 2Domenica 10 Marzo – Tokyo (Japan) Tag Team MatchMai Sakurai & Sayaka Kurara battono Aya Sakura & HANAKO (9:19) Ten Man Tag Team MatchSTARS (Hazuki, Koguma, Mayu Iwatani, Momo Kohgo & Yuzuki) battono Oedo Tai (Fukigen Death, Momo Watanabe, Natsuko Tora, Rina & Ruaka) per Squalifica (7:04)Second Round MatchMei Seira batte Saya Iida (4:45) e accede alle semifinaliAmi Sourei batte Yuna Mizumori (6:09) e accede alle semifinaliHanan batte MIRAI (10:12) e accede alle semifinaliStarlight Kid batte Suzu Suzuki ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a zonawrestling©

I RISULTATI dello Show andato in scena a Tokyo: Stardom New Blood 12Lunedì 25 Dicembre – Tokyo (Japan) Saya Kamitani batte Sayaka Kurara (8:27) Syuri batte Rana Yagami (9:45) Mei ... (zonawrestling)

World Wonder Ring STARDOM ha ospitato ieri un nuovo evento presso il KBS Hall a Kyoto , Giappone. Lo show ha presentato un totale di sei incontri, con la vittoria del Queen’s Quest su EXV nel ... (zonawrestling)

I RISULTATI dello Show andato in scena a Tokyo: Stardom In Korakuen 2024 February Sabato 17 Febbraio – Tokyo (Japan) Tag Team MatchOedo Tai (Ruaka & Starlight Kid) battono Queen’s ... (zonawrestling)

RISULTATI: Stardom Live 25.02.2024RISULTATI: Stardom Live 25.02.20240: RISULTATI: Stardom Live 25.02.2024RISULTATI: Stardom Live 25.02.20240: (11:46) Ten Man Tag Team Match Empress Nexus Venus (HANAKO, Maika, Mina Shirakawa, Waka Tsukiyama & Xena) battono Oedo Tai (Fukigen Death, Momo Watanabe, Natsuko Tora, Ruaka & Starlight Kid) (12:18) ...

DTLC Pod: La crisi della STARDOM: DTLC Pod: La crisi della Stardom: In occasione di questa nuova puntata, ci dedichiamo a fare un bel riassunto di tutto quello che sta accadendo in Stardom, federazione giapponese di joshi che ha concluso il suo 2023 in modo turbolento ...

Promozione Campania Girone D – Classifica e Risultati: Promozione Campania Girone D – Classifica e RISULTATI: Fanno parte del campionato di Promozione Campania Girone D le seguenti squadre: Sporting Pontecagnano, Atletico Faiano, Centro Storico Salerno, Atletico San Gregorio, Temeraria San Mango, Calpazio, ...