Risultati elezioni regionali Abruzzo | chi ha stravinto e chi ha straperso

PESCARA - Fratelli d?Italia al 24,11% (in lieve calco rispetto al 27,67% delle Politiche, con circa 40 mila voti in meno), boom di Forza Italia al 13,4% (+2% rispetto alle Poltiche), la Lega... (quotidianodipuglia)

In Europa si giocava una partita molto importante, ed era quella relativa alle Elezioni in Portogallo . I risultati dicono che il Paese vira a destra e lo fa con il 29,4% dei voti raccolto da ... (ilgiornaleditalia)

Elezioni regionali in Abruzzo, la grande sconfitta della Lega: così in 5 anni Salvini ha visto sparire 121 mila voti: I risultati elettorali che arriveranno dopo, comprese le politiche del 2022, confermano che il partito di Salvini è in difficoltà. In Abruzzo, a pochi giorni dal voto delle regionali, un altro brutto ...

Abruzzo, rivoluzione nelle coalizioni: Fratelli d'Italia primo partito, PD recupera al 20, Forza Italia doppia quasi la Lega, M5S crolla al ...: Di seguito i risultati definitivi delle elezioni regionali in Abruzzo per candidato, coalizione e partito e il numero dei consiglieri eletti Voto presidente MARSILIO MARCO 326.991 - 53,49% ...

Risultati elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE: Risultati elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Risultati elezioni Abruzzo, news. Riconfermato Marsilio: “Scritta pagina di storia”. LIVE ...

Elezioni Abruzzo, i risultati dei partiti: Marsilio trascinato da Fratelli d'Italia, bene Forza Italia. Crolla il Movimento Cinque Stelle: elezioni Abruzzo, i Risultati dei partiti: Marsilio trascinato da Fratelli d'Italia, bene Forza Italia. Crolla il Movimento Cinque Stelle: PESCARA - Fratelli d’Italia al 24,11% (in lieve calco rispetto al 27,67% delle Politiche, con circa 40 mila voti in meno), boom di Forza Italia al ...

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: vince Marsilio, FdI lista più votata: elezioni Abruzzo 2024, Risultati in DIRETTA: vince Marsilio, FdI lista più votata: elezioni regionali Abruzzo 2024, i Risultati in diretta e tutte le ultime notizie: Marco Marsilio è confermato presidente con il 53,5% dei voti, la lista di Fratelli d'Italia è la più votata poi Pd e ...