Risultati elezioni Abruzzo 2024 in diretta | Marsilio riconfermato col 53% dei voti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 marzo– Il centrodestra vince leregionali in, dove iormai quasi definitivi riconfermano il governatore uscente Marcocon il 53,5%. Lo sfidante del centrosinistra, Luciano D'Amico, si ferma invece poco oltre il 46%. Sono iemersi dopo che sono state scrutinate 1.489 sezioni su 1.634 (sotto la). Per quanto riguarda idi lista Fratelli d'Italia si conferma primo partito con circa il 24,1%, Fi il 13,3%, la Lega il 7,6%, la listail 5,5%, Noi Moderati il 2,7% e l'Udc 1,2%. Sul fronte dell'opposizione il Pd è al 20,3%,Insieme 7,7%, M5s 6,8%, Azione 3,9%, Avs 3,6%, Riformisti e Civici 2,7%. Lo stesso ...

