Rissa furibonda per il parcheggio | gli stacca l' orecchio a morsi | Ora ha il viso deformato

La discussione degenerata, poi il colpo in testa , violentissimo. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio in seguito a una ... (today)

La discussione degenerata, poi il colpo in testa , violentissimo. Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio in seguito a una ... (today)

Il tecnico perde la testa: rissa furibonda, testata all’avversario: Il tecnico perde la testa: Rissa furibonda, testata all’avversario: Follia in campo dopo il triplice fischio dell’arbitro: maxi Rissa tra i calciatori, coinvolto anche l’allenatore di casa Follia in campo, solo così si può definire quanto successo oggi alla fine del m ...

Furibonda rissa in spiaggia di Rimini, tutti condannati ma non si trova chi staccò un dito a morsi: furibonda Rissa in spiaggia di Rimini, tutti condannati ma non si trova chi staccò un dito a morsi: La notte tra il 6 e il 7 giugno 2022, in una violenta Rissa sulla spiaggia di Rimini un giovane albanese siera ritrovato con la falange di un dito staccato da un morso. Oggi su quel fatto è arrivata l ...

Rissa furibonda fuori da un locale: uomo colpito con una bottigliata in testa: Rissa furibonda fuori da un locale: uomo colpito con una bottigliata in testa: Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è rimasto gravemente ferito nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio in seguito a una Rissa scoppiata fuori da un locale di via Malpighi, in porta ...