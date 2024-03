(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo 2024 - Confezionare cinquantamilada destinare ai bambini delle scuole dell’Africa Subsahariana: è questo l'obiettivo della giornata di sabato 16 organizzata aldall’associazioneItalia in partnership con il Caab (Centro agroalimentare di bologna), con il patrocinio del Comune e della Fondazione Bologna Welcome. Dalle ore 16 in poi iconsegneranno numerose razioni alimentari di prodotti secchi, quali farina e legumi, che comporranno un pasto completo di cui i bambini delle scuole dellopotranno usufruire: “In questo modo si compie un gesto di solidarietà enorme donando soltanto poche ore del proprio tempo. Le persone potranno toccare con mano quanto il loro aiuto sia effettivamente concreto: ...

Il 17 febbraio Offida ospita l’evento di solidarietà per sostenere la scolarizzazione nello Zimbawe . Nei locali dell’Enoteca Reginale, a partire dalle 15 prenderà il via un e evento di volontariato ... (ilrestodelcarlino)

Milano , 28 feb. (Adnkronos) - Parte da Milano , sabato 2 marzo , l'iniziativa promossa dall'organizzazione internazionale no profit Rise Against Hunger Italia per il confezionamento di pasti da ... (liberoquotidiano)

Milano , 28 feb. (Adnkronos) – Parte da Milano , sabato 2 marzo , l?iniziativa promossa dall?organizzazione internazionale no profit Rise Against Hunger Italia per il confezionamento di pasti da ... (calcioweb.eu)

Rise Against Hunger: i volontari al PalaDozza per mandare 50mila pasti in Zimbabwe: Rise Against Hunger: i volontari al PalaDozza per mandare 50mila pasti in Zimbabwe: Bologna, 11 marzo 2024 - Confezionare cinquantamila pasti da destinare ai bambini delle scuole dell’Africa Subsahariana: è questo l'obiettivo della giornata di sabato 16 organizzata al PalaDozza ...

Il Caab protagonista a Volunteer days di Rise against hunger Italia: Il Caab protagonista a Volunteer days di Rise Against hunger Italia: Appuntamento il 16 marzo al PalaDozza di Bologna per il progetto umanitario dedicato alla scolarizzazione dei bambini africani ...

Volunteer days di Rise against hunger Italia: Volunteer days di Rise Against hunger Italia: Parte da Milano, sabato 2 marzo, l’iniziativa promossa dall’organizzazione internazionale no profit Rise Against Hunger Italia per il confezionamento di pasti da destinare ai bambini e alle bambine ...