Riscossione | arriva la riforma | cartelle al macero dopo 5 anni Sul magazzino da 1 200 miliardi deciderà una commissione Mef-Corte dei Conti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il governo Draghi l’aveva lasciata nel cassetto, nonostante l’ex premier avesse promesso un intervento per giustificare il varo di un condono sullefino a 5mila euro. Ora l’attesadellaapproda in consiglio dei ministri sotto forma di decreto attuativo della delega fiscale affidata al viceministro Maurizio Leo. Nel frattempo, a dispetto della nuova rottamazione voluta da Matteo Salvini, ilfiscale accumulatoil 2000 si è gonfiato di ulteriori 100ndo a superare quota 1.200 suddivisi in 163 milioni die avvisi che fanno capo a oltre 22 milioni di contribuenti. Tra cui 19 milioni di persone fisiche. La partita è cruciale. Oggi il sistema di recupero delle cifre non pagate spontaneamente ...

