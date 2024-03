Rider parcheggia l’auto senza inserire il freno a mano | travolto e ucciso

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tragedia ieri sera dove un uomo, unche stava effettuando una consegna, è rimastodalla sua stessa autovettura. L’uomo avevato in salita ma si è dimenticato di tirare ilha iniziato così a muoversi e lo hauccidendolo. Carabinieri e ambulanza- repertorio (ilcorrieredellacitta.com)Non ci sono davvero parole per raccontare quanto accaduto ieri sera in provincia di Roma dove unè rimastodurante una consegna di lavoro. La vittima, chiamata per una consegna, si era recato sul posto ma non si è accorta di essere sceso dalla vetturaazionare il. Così, quando la macchina ha ...

