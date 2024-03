Rider muore per consegnare i kebab | schiacciato dall’auto senza freno a mano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Torrimpietra (Roma), 11 marzo 2024 – Tragico incidente ieri sera a Torrimpietra, poco fuori Roma, dove unè mortodalla sua stessa auto mentre stava effettuando una consegna a domicilio di alcuni. È accaduto intorno alle 22 in via Elini: la vittima ha 45 anni ed è di nazionalità pachistana. Inutili i soccorsi del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Torrimpietra per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’incidente Secondo una prima ricostruzione, il 45enne che lavorava in un negozio dinon distante dal luogo dell’incidente, stava effettuando delle consegne a domicilio e ha lasciato la sua auto parcheggiata in pendenza, probabilmenteaver inserito il. Scendendo dalla vettura si è accorto che si ...