Rider | l’ok del consiglio europeo alla prima legge di tutela | cosa cambia e chi resta escluso

(Di lunedì 11 marzo 2024) IlUe ha approvato l’accordo provvisorio per le nuove norme in materia didel lavoro dei. Si tratta di una fase di passaggio verso laeuropea per il settore dei, che vedono così migliorare le loro condizioni di lavoro. Il via libera è arrivato dopo che l’intesa raggiunta con il Parlamentoha subito un violento stop. A febbraio era ripreso il negoziato e nella giornata è stato confermato il nuovo accordo provvisorio. Imenti avranno effetto su 28 milioni di dipendenti (dati relativi al 2022) che lavorano per piattaforme come Uber e Deliveroo, ma ben presto potrebbero arrivare a raddoppiare il numero di dipendenti. Secondo le stime nel 2025 saranno almeno 43 milioni i(e non ...

