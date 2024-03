Riconosciuto da foto segnaletiche | Arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nell’ambito di un’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno notificato ad unromano un’ordinanza, emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, che dispone per lui la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata relativamente a due episodi avvenuti a Roma, uno a novembre e uno a dicembre del 2023, rispettivamente ai danni di un autotrasportatore e di un tassista. In particolare a novembre, la prima vittima, un autotrasportatore romano di 52 anni, mentre si trovava in sosta in via di Tor Cervara, a bordo del proprio mezzo aziendale, ha denunciato di essere stato sorpreso da un uomo che, dopo essersi introdotto nell’abitacolo del mezzo, sotto la minaccia di un coltello si è fatto prima accompagnare in ...