“Res Publica” e “Res global”

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’organizzazione delle Nazioni Unite venne formalmente fondata ed istituita alla fine della Seconda Guerra mondiale come segnale visibile di un percorso di pace e di condivisione sociale che avrebbe dovuto segnare il nuovo corso della Storia dopo le sanguinose guerre mondiali e riconciliare gli uomini con la propria società e con quelle collegate. A testimonianza l’articolo 1 e 2 dello Statuto marcano con evidenza queste finalità: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 2. Promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le situazioni che potrebbero portare ad una rottura della pace; 3. Sviluppare le relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di uguaglianza tra gli Stati e l’autodeterminazione dei popoli; 4. Promuovere la cooperazione economica e sociale; 5. Promuovere il rispetto dei diritti ...

