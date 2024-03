Replicator | ecco la nuova ricetta del Pentagono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 11 marzo 2024) Mettere in campo migliaia di droni autonomi entro due anni, per poter competere con gli enormi numeri di cui dispone la Repubblica Popolare Cinese nel teatro del Pacifico. È questo l’obiettivo di, l’audace progetto svelato dalnell’agosto del 2023. Che però sembra stia procedendo più a rilento del previsto. Da una parte ci sono ostacoli di carattere amministrativo, legati al reperimento dei fondi necessari per finanziare e realizzare un simile progetto; dall’altra, le difficoltà di integrare concetti e tecnologie complesse come quelle che si aspira a realizzare, capaci di cambiare significativamente il livello operativo della guerra, con un grado di disruption potenziale decisamente più alta rispetto all’innovazione evolutiva incrementale che il Dipartimento della Difesa persegue solitamente in tempo di pace. Tuttavia, il ...