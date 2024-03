Replica La Promessa in streaming puntata del 11 marzo 2024 | Video Mediaset

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nuovo appuntamento oggi lunedì 11, con la soap spagnola La. Nellaodierna Jana e Maria parlano di quanto Manuel sia cambiato dopo la notizia della gravidanza di Jimena: per Jana è giunto il momento di dimenticare il passato. Lorenzo ha un regalo speciale per Catalina. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.

