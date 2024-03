Renault Scenic E-Tech | la prova de Il Fatto it – Carattere da Auto dell’Anno | tecnologia di domani – FOTO

(Di lunedì 11 marzo 2024) In attesa di vedere su strada leelettriche popolari, cioè la4 da 20.000 euro e la5 da 25.000 euro, abbiamoto la nuovaE-che è una crossover del segmento C ed è stata appena eletta. Ovviamente in questo caso il prezzo è meno popolare – il listino parte da 41.550 euro – ma è commisurato ai contenuti e al valore di una vettura che svolge pienamente il ruolo di primae che pone poche limitazioni quanto adnomia, soprattutto con il pacco batteria più grande da 87 kWh: in questo caso si possono percorrere 625 km (ciclo misto WLTP) con un pieno di elettricità, mentre con le batterie da 60 kWh si scende a 430 km. Alle due capacità degli accumulatori ...

Roma, 26 feb. – (Adnkronos) – Renault festeggia il successo della nuova Scenic E-Tech Electric , che ha vinto il premio ‘Car of the year’ 2024 assegnato in apertura del Salone Internazionale ... (calcioweb.eu)

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, chi si è insediato sul podio del premio Car of the Year 2024 , vinto dalla nuova Renault Scenic E-Tech : il futuro sembra proprio essere completamente ... (tuttotek)

Renault, la scossa Scenic E - Tech. Rivoluzione a batteria: MALAGA " Con 625 chilometri di autonomia, la nuova Renault Scenic con batteria da 87 kWh e 220 cavalli, prova a dire addio all'ansia da ricarica: ecco una vettura che cambia la prospettiva di chi si avvicina all'elettrico. Nell'uso reale, pur ...

Renault Scenic E - Tech: la PROVA SU STRADA dell'Auto dell'Anno 2024 per la famiglia moderna: La Renault Scenic E - Tech 2024 si presenta come l'auto ideale per la famiglia moderna, che necessita di ampio spazio a bordo e che è attenta al rispetto dell'ambiente, essendo 100% elettrica. Questa ...

09 MAR Renault Scenic E-Tech Electric, com'è e come va l'auto dell'anno 2024 08 MAR Airbus presenta il suo ultimo eVTOL a emissioni zero: livello di rumore inferiore ...

