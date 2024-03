Renault Scenic E-Tech Electric è l’auto dell’anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 11 marzo 2024) «E-perfetta per la tipica famiglia italiana dei nostri tempi». Con queste parole Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato diItalia, sintetizza il cuore della vettura che ha portato a casa il Car of The Year, un premio paragonabile al Pallone d’Oro del calcio. LaE-è un mix perfetto di comfort, tecnologia e attenzione all’ambiente. Dotata di una batteria da 87 kWh (ma c’è anche la possibilità di scegliere quella da 60 kWh), che garantisce 625 chilometri di percorrenza nel ciclo misto, è sicuramente una macchina elettrica che non toglie il sonno a chi si preoccupa delle ricariche. Proprio la tranquillità di un “pieno” così importante, infatti, ...