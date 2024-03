Regionali | se in Abruzzo c’è stata una pioggerellina | in Basilicata ci sarà il diluvio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” diceva Agatha Christie. Vale anche in politica? Primo indizio. Viene costituitaCasa Comune (BCC) e, dopo qualche vivace discussione interna, Chiorazzo si candida a governatore. Con tempi record, per i riflessi della politica lucana, il Pd e la componente materana del M5S si schiacciano su Chiorazzo e lo proclamano leader del campo largo. Viene appoggiato anche dalla nomenclatura locale del Pd vicina a Bonaccini e con amicizie consolidate con Enrico Letta (l’ex governatore De Filippo in particolare, costretto alle dimissioni per le vicende cd di rimborsopoli), e con la sponsorship dell’ex ministro Speranza. Contro di lui si apre un fuoco di sbarramento capeggiato da un altro ex governatore, Marcello Pittella anche lui costretto alle ...