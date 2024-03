Regionali | Marsilio riconfermato in Abruzzo | FdI tira un sospiro di sollievo Tiene il Pd | crolla M5S

Elezioni Abruzzo, campo largo centrosinistra non sfonda: ...dopo la Sardegna Nessun effetto Sardegna per il centrosinistra in Abruzzo nelle elezioni regionali ... si è fermata a una decina di punti distanza dal centrodestra del governatore uscente Marco Marsilio.

Elezioni Abruzzo, Marsilio vince e fa bis: chi è il governatore: ... 56 anni, laureato in filosofia, è stato tra i fondatori di Fratelli d'Italia ed ex senatore: Marco Marsilio, alla guida della coalizione di centrodestra, viene confermato con le elezioni regionali ...

Elezioni Regionali in Abruzzo, gli exit poll e i risultati in diretta | Marsilio in vantaggio su D’Amico con oltre il 53%: «Scritta pagina storica»: Elezioni Regionali in Abruzzo, gli exit poll e i risultati in diretta | Marsilio in vantaggio su D’Amico con oltre il 53%: «Scritta pagina storica»: Lo ha detto Marco Marsilio in una breve dichiarazione all’arrivo al suo comitato elettorale, rivendicando la vittoria nelle elezioni in Abruzzo. E poi: «Il popolo abruzzese ha scelto di confermi ...

La vittoria di Marsilio, per Meloni premessa necessaria per cominciare la corsa alle Europee: La vittoria di Marsilio, per Meloni premessa necessaria per cominciare la corsa alle Europee: Gli spettri sardi alla prova delle urne vengono allontanati. Marco Marsilio in base agli exit poll, appare vicino a riconquistare l'Abruzzo e assicurarsi il diritto al «bis» alla guida della Regione.

Il centrodestra vince in Abruzzo, confermato Marsilio con il 53%: Il centrodestra vince in Abruzzo, confermato Marsilio con il 53%: Milano, 11 mar. (askanews) - Il presidente dell'Abruzzo, Marco Marsilio, ha vinto le elezioni Regionali con oltre il 53% dei consensi e si conferma alla guida della Regione con il centrodestra. Lo ...