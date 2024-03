Regionali Abruzzo, Castaldi (M5S) non ci crede: 'La partita è ancora aperta': Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Abruzzo, Gianluca Castaldi, in collegamento con lo speciale Tg La7. "Secondo me siamo in partita", ha aggiunto.

I partiti, in Abruzzo Forza Italia sorpassa la Lega. A sinistra Pd primo partito: ROMA " Nella tornata elettorale con l'affluenza più bassa nella storia delle elezioni regionali d'Abruzzo, dalle urne per i partiti, secondo le prime proiezioni dei voti di lista dell'istituto Noto, arrivano poche indicazioni: Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione ...

Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Possiamo annà a ballà", scherza Marco Marsilio, festeggiando con i suoi sostenitori, al comitato elettorale, la vittoria alle Regionali in Abruzzo che lo ha confermato ...

Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia: Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia: (Agenzia Vista) Pescara, 11 marzo 2024 "Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo, perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell'Italia", le parole del neoeletto ...

Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: (Agenzia Vista) Pescara, 11 marzo 2024 Marsilio riconfermato alla guida della Regione Abruzzo innaffia i sostenitori con una bottiglia di spumante. Ecco le immagini dei festeggiamenti al comitato elet ...