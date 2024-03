Regionali Abruzzo | vince Marco Marsilio | centrodestra esulta | «Premiato il buon governo» Forza Italia in doppia cifra

Regionali Abruzzo, "partita ancora aperta": il grillino, sconcerto da Mentana: Ore 1.44 nella notte tra domenica e lunedì. Lo spoglio delle regionali in Abruzzo procede spedito e ormai da un'oretta abbondante, dopo gli exit poll, le proiezioni fotografano un successo netto e travolgente del centrodestra con il governatore uscente Marco ...

Regionali Abruzzo, Castaldi (M5S) non ci crede: 'La partita è ancora aperta': Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Abruzzo, Gianluca Castaldi, in collegamento con lo speciale Tg La7. "Secondo me siamo in partita", ha aggiunto.

Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime regionali saranno più facili»: Regionali Abruzzo, Rampelli (FdI): «Mai pensato che potessimo perdere, le prossime Regionali saranno più facili»: Euforico è dire poco. Fabio Rampelli ci ha sempre creduto, al Marsilio-bis. Conosce da una vita il governatore abruzzese, colonna della vecchia guarda di Fratelli d’Italia cresciuta ...

Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Regionali Abruzzo, vince Marsilio. Il Presidente riconfermato innaffia i sostenitori con lo spumante: Logo ilGiornale.it · Avatar utente · Hot · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Abruzzo, Marsilio: Campo largo non è futuro della Regione né dell'Italia · Avatar di Agenzia Vista · Regionali Abruzzo, ...

Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Abruzzo: Marsilio, 'possiamo annà a ballà': Pescara, 11 mar. (Adnkronos) - "Possiamo annà a ballà", scherza Marco Marsilio, festeggiando con i suoi sostenitori, al comitato elettorale, la vittoria alle Regionali in Abruzzo che lo ha confermato ...