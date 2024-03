Regionali Abruzzo | Rampelli | “I successi si costruiscono con lavoro | credibilità e onestà” VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, in esclusiva ai nostri microfoni sullein. E’ il giorno del successo del centrodestra e di Marsilio alle elezioniin. Ai nostri microfoni Fabio, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, in esclusiva ai nostri microfoni commenta il risultato. Fabioin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © AnsaOnorevole, da questa vittoria cosa ha imparato il centrodestra? “Da questa vittoria abbiamo imparato già quello che sapevamo come Fratelli d’Italia. Inon cadono dal cielo, sicon il, l’, la ...

