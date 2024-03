Regionali Abruzzo | nella provincia dell’Aquila Marsilio domina col 61% | decisivo il 7% di Noi moderati D’Amico vince a Pescara e a Teramo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Alla fine è stata laa garantire la vittoria a Marco. Tra le montagne dell’entroterra abruzzese, territorio tradizionalmente conservatore, il governatore uscente hato, raggiungendo il 61,3% dei consensi contro il 53,5 ottenuto a livello regionale: il suo sfidante, Luciano, si è fermato al 38,7%. A trascinare il centrodestra qui è stato in particolare il boom di Noi, la lista che racchiude Udc, Coraggio Italia e altri partitini di centro: se nell’intera regione il simbolo ha ottenuto il 2,7% (dato comunque molto più alto della stima nazionale), nell’Aquilano ha raggiunto un incredibile 7,1, grazie al contributo di alcuni “portatori di voti” molto forti a livello locale, in primis la consigliera regionale Marianna Scoccia, sindaco ...

