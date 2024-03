Regionali Abruzzo | Marsilio verso la vittoria Affossato il campo largo

(Di lunedì 11 marzo 2024) È iniziato lo spoglio che decreterà se sarà confermato l'attuale presidente di centrodestra oppure se verrà scelto il candidato di centrosinistra come suo successore: il vantaggio della coalizione uscente diventa sempre più considerevole. Cala lievemente l'affluenza

Elezioni regionali Abruzzo, urne chiuse. Exit poll: Marsilio 50,5 - 54,5% D'Amico 45,5 - 49,5%: Due gli sfidanti: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altra Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra. Leggero vantaggio per Marsilio nel secondo ...

Elezioni Abruzzo, exit poll: testa a testa Marsilio - D'Amico: Leggi anche Elezioni Abruzzo, alle 19 affluenza al 43,93%: in aumento rispetto a 2019 Regionali Abruzzo, ira Marsilio: "Sul Nove clamorosa violazione del silenzio elettorale"

Regionali Abruzzo DIRETTA Secondo exit poll: vantaggio Marsilio su D'Amico: Regionali Abruzzo DIRETTA Secondo exit poll: vantaggio Marsilio su D'Amico: Quando mancano 74 sezioni delle1634 l'affluenza per le Regionali in Abruzzo si è attestata sul 52,37% rispetto al 53,30% del 2019. La provincia nella quale si è votato di più è stata L'Aquila 55,78% ...

Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.: Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in Abruzzo, segnando la fine del voto per le elezioni Regionali. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco ...

Regionali Abruzzo, Marsilio avanti negli exit poll. L'applauso davanti al comitato di Pescara: Regionali Abruzzo, Marsilio avanti negli exit poll. L'applauso davanti al comitato di Pescara: (Agenzia Vista) Ecco l'applauso dei sostenitori del candidato e presidente uscente dell'Abruzzo Marsilio dopo gli exit poll che lo vedono avanti allo sfidante del centrosinistra D'Amico. Le immagini ...