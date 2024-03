Regionali Abruzzo | Marsilio festeggia con lo spumante innaffiando i sostenitori | Hip hip | urrà! - VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024)riconfermato presidente alla guida della Regioneinnaffia icon una bottiglia dial comitato elettorale a Pescara. Il governatore uscente è stato riconfermato per altri cinque anni di mandato ed hato in piena notte mentre lo spoglio era ancora in corso

