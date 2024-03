Regionali Abruzzo | Marsilio avanti negli exit poll L' applauso davanti al comitato di Pescara

Elezioni regionali Abruzzo, urne chiuse. Exit poll: Marsilio 50,5 - 54,5% D'Amico 45,5 - 49,5%: Due gli sfidanti: da una parte Marco Marsilio, governatore uscente sostenuto dal centrodestra, dall'altra Luciano D'Amico, appoggiato dal centrosinistra. Leggero vantaggio per Marsilio nel secondo ...

