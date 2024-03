Regionali Abruzzo | i risultati dei partiti | FdI è primo al 24% | poi il Pd al 20 Altro flop della Lega | è al 7 | 5% | doppiata da Fi Male i 5 stelle

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il centrodestra nel complesso vince in modo netto, allontanando lo spettro-Sardegna. Ma all’internocoalizione di governo il voto inrestituisce esiti molto diversi. Il risultato è tranquillizzante per Fratelli d’Italia, che si confermapartito al 24% (uno score quadruplicato rispetto alla scorsa tornata regionale, seppure più basso di qualche punto rispetto ai sondaggi nazionali) e soprattutto rielegge il governatore Marco Marsilio, uomo di strettissima fiduciapremier Giorgia Meloni. Può esultare Forza Italia, che porta a casa un ottimo 13,4%: un risultato superiore di cinque punti rispetto alle politiche del 2022 e di quattro rispetto alle scorseabruzzesi, nel 2019. “È la conferma del nostro ruolo fondamentale, dedico la vittoria a Berlusconi”, esulta il ...

Elezioni Abruzzo, i risultati dei partiti: Marsilio trascinato da Fratelli d'Italia, bene Forza Italia. Crolla il Movimento Cinque Stelle: Elezioni Abruzzo, i risultati dei partiti: Marsilio trascinato da Fratelli d'Italia, bene Forza Italia. Crolla il Movimento Cinque Stelle: PESCARA - Fratelli d’Italia al 24,11% (in lieve calco rispetto al 27,67% delle Politiche, con circa 40 mila voti in meno), boom di Forza Italia al 13,4% (+2% rispetto alle Poltiche), la ...

