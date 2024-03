Regionali Abruzzo | chiusi i seggi | Marsilio davanti a D' Amico ma è testa a testa - Exit pool

Exit poll Abruzzo, Marsilio avanti su D'Amico. Scarto ridottissimo: i numeri: SI sono chiuse alle 23 le urne delle elezioni regionali in Abruzzo. Il primo exit poll dell'istituto di sondaggi Noto per Rete8, emittente abruzzese, rilanciato da La7 nella maratona Mentana riporta uno scarto ridottissimo tra i due candidati. ...

Abruzzo al voto, urne aperte dalle 7 alle 23, poi lo spoglio: alle 19 affluenza in leggero rialzo al 43,9%: ... in Abruzzo questo non è possibile . L'elettore potrà votare (con una X) solo il candidato ... Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%, un netto calo rispetto alle consultazioni precedenti, ...

Regionali Abruzzo DIRETTA Testa a testa nel primo exit poll: Regionali Abruzzo DIRETTA Testa a testa nel primo exit poll: Dal capoluogo campano è partito un bus con a bordo circa una cinquantina di napoletani residenti in Abruzzo. Scheda elettorale alla mano. Ad accompagnare il gruppo campano, il coordinatore regionale ...

Exit poll delle elezioni regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Exit poll delle elezioni Regionali in Abruzzo: Marsilio (centrodestra) in vantaggio, ma è testa a testa: Sono stati pubblicati i primi exit poll per le elezioni Regionali in Abruzzo, subito dopo la chiusura delle urne nella Regione alle 23:00. I sondaggi vedono in vantaggio in candidato del centrodestra ...

Exit poll Abruzzo, Marsilio avanti su D'Amico: lo scarto tra i due candidati: Exit poll Abruzzo, Marsilio avanti su D'Amico: lo scarto tra i due candidati: SI sono chiuse alle 23 le urne delle elezioni Regionali in Abruzzo. Il primo exit poll dell'istituto di sondaggi Noto per Rete8, emittente ...