Regionali Abruzzo | centrodestra esulta | «Premiato il buon governo» Forza Italia in doppia cifra

I partiti, in Abruzzo Forza Italia sorpassa la Lega. A sinistra Pd primo partito: ROMA " Nella tornata elettorale con l'affluenza più bassa nella storia delle elezioni regionali d'Abruzzo, dalle urne per i partiti, secondo le prime proiezioni dei voti di lista dell'istituto Noto, arrivano poche indicazioni: Fratelli d'Italia resta il primo partito della coalizione ...

Elezioni Abruzzo 2024, risultati in DIRETTA: Marsilio verso la vittoria, FdI primo partito: Risultati elezioni regionali Abruzzo 2024 , la diretta live del voto: è in corso lo spoglio dei voti, con l' affluenza definitiva che è stata del 52,20% in calo di quasi un punto rispetto al 2019 tanto da essere la più ...

Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: Elezioni in Abruzzo: Centrodestra in netto vantaggio. Marsilio verso la vittoria. Il “campo larghissimo” della Sinistra si ferma: In 36 sezioni scrutinate su 1.634, secondo i dati del sito Eligendo, il presidente uscente della Regione Abruzzo, Marsilio, è al 58,16%, mentre Luciano D’Amico, appoggiato dal centrosinistra “largo”, ...

Abruzzo: Pagano, 'voto rafforza governo, Fi decisiva, sogno Berlusconi continua': Abruzzo: Pagano, 'voto rafforza governo, Fi decisiva, sogno Berlusconi continua': Roma, 11 mar. (Adnkronos) - “Con la nostra vittoria in Abruzzo vince la buona politica, la politica dell’ascolto che sa essere vicina alle istanze dei cittadini. È la vittoria della politica del fare, ...

Regionali Abruzzo, voti ai partiti: FdI primo, poi il Pd. Bene Forza Italia, tiene la Lega. In calo M5S: Regionali Abruzzo, voti ai partiti: FdI primo, poi il Pd. Bene Forza Italia, tiene la Lega. In calo M5S: Regionali Abruzzo. FdI primo partito, Pd secondo. La Lega tiene, M5S in calo. La coalizione di centrodestra a sostegno del presidente uscente Marco Marsilio al 56%, qualla di centrosinistra ...