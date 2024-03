Reggio Emilia, tenta di appiccare fuoco al pronto soccorso: denunciato: Reggio Emilia, tenta di appiccare fuoco al pronto soccorso: denunciato: Domenica mattina, un uomo di 34 anni senza fissa dimora è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento, in seguito al tentativo di appiccare il fuoco al pronto soccorso ...

Reggio Emilia, l'ex oncologa che ora produce Parmigiano: «Mangiare sano è fondamentale, per la mente e per il corpo»: Reggio Emilia, l'ex oncologa che ora produce Parmigiano: «Mangiare sano è fondamentale, per la mente e per il corpo»: Micol Piffer guida il caseificio di famiglia dopo un passato da oncologa: «Mi manca il rapporto con i pazienti, ma mi piace anche quello con il tempo. E per il Parmigiano ci vuole pazienza» ...

Reggio Emilia: tenta di appiccare un incendio al pronto soccorso. Denunciato: Reggio Emilia: tenta di appiccare un incendio al pronto soccorso. Denunciato: Era stato trasportato in ospedale per accertamenti. Lui, dopo essere stato posizionato sulla barella in attesa di essere stato visitato, senza alcun motivo, tentava invano di appiccare un incendio, br ...