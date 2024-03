Red Bull | Verstappen vuole andare via? “Può farlo”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il team non trattiene il campione del mondo, che pure ha un contratto fino al 2028 Maxlasciare la Red? E' libero di. Più o meno. Il team con le ali non è intenzionato a trattenere a tutti i costi il pilota olandese, campione del mondo in carica, vincolato da un

La clamorosa indiscrezione rivela che la decisione potrebbe essere presa anche prima del prossimo Gran Premio in Australia. Le due fazioni in seno alla Red Bull siglerebbero così la pace con ... (fanpage)

Christian Horner, nuove voci di licenziamento dalla Red Bull: Christian Horner, nuove voci di licenziamento dalla Red Bull: Ora è la stampa tedesca a sostenere che il team principal ha i giorni contati. Starebbero emergendo dei problemi che rischiano di colpire la scuderia al «cuore» rappresentato dalla bevanda energetica ...

F1 | Vanzini non ha dubbi: “Caos in Red Bull, la situazione non è finita” [VIDEO]: F1 | Vanzini non ha dubbi: “Caos in Red Bull, la situazione non è finita” [VIDEO]: F1 Vanzini Red Bull - Al termine dell'ultimo Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Carlo Vanzini ha analizzato la situazione di incertezza all'interno d ...

F1, Horner, voci su licenziamento: Red Bull prende posizione. Il chiarimento della scuderia: F1, Horner, voci su licenziamento: Red Bull prende posizione. Il chiarimento della scuderia: Il caso Christian Horner ha un nuovo sviluppo: le voci sul licenziamento del team principal di Red Bull sarebbero state smentite ufficialmente ...