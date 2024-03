Red Bull | Verstappen vuole andare via? “Può farlo”

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Maxlasciare la Red? E’ libero di. Più o meno. Il team con le ali non è intenzionato a trattenere a tutti i costi il pilota olandese, campione del mondo in carica, vincolato da un contratto valido fino al 2028.è accostato dai rumors di mercato alla Mercedes, che dal 2025 avrà la necessità di sostituire Lewis Hamilton, destinato alla Ferrari. “È come qualsiasi altra cosa nella vita: non puoi costringere qualcuno ad essere da qualche parte solo per un pezzo di carta”, ha detto il team principal Chris Horner ad autosport.com durante il fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita a Jeddah. “Se qualcuno non volesse essere in questa squadra, non lo costringeremo contro la sua volontà ad essere qui”. Horner aveva precedentemente affermato di ...

