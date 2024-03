Rebibbia | dolcetti a forma di pene in carcere per… Ripicca

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 marzo 2024) I detenuti aavevano chiesto di aggiungere ai pasti ordinari dei dolci: la risposta della ditta incaricata però ha riacceso le polemiche sulla qualità del cibo e le condizioni alimentari nella menda del penitenziario.diI detenuti chiedono pasticcini insieme ai pasti ordinari, la ditta di forniture risponde con uno sfottò. Nel menù proposto aldidi Roma dalla ditta Ventura, già al centro delle cronache in passato per la qualità del cibo erogata, compaiono anche deidifallica. Una scelta discutibile che non ha trovato d’accordo tanto le persone in stato di detenzione, quando l’ex garante dei detenuti, Gabriella Stramaccioni, che già in passato si era battuta per un regime di alimentazione sano e dignitoso ...