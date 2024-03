(Di lunedì 11 marzo 2024) Ildi Vicenza ha respinto stamani l'accordo suldella pena di 3 anni e 11 mesi per Wolfgang Rieke, iltedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide. Si tratta del secondo rigetto in materia, dopo quello avvenuto in udienza preliminare. Ora per Rieke, che nel frattempo è stato posto agli arresti domiciliari, si apre il processo in sede dibattimentale.

Rebellin, al camionista tedesco concessi i domiciliari: ...gli arrestati domiciliari a Wolfgang Rieke il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. La decisione dei giudici del tribunale ...

Omicidio di Rebellin: Pm d'accordo sul patteggiamento a 3 anni e 11 mesi: ... il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre 2022 travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin. La richiesta è stata formulata stamani dai legali dell'uomo davanti al tribunale ...

Rebellin, il tribunale respinge patteggiamento per camionista: Rebellin, il tribunale respinge patteggiamento per camionista: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Davide Rebellin, accordo sulla pena: il camionista tedesco che l'ha investito patteggia 3 anni e 11 mesi: Davide Rebellin, accordo sulla pena: il camionista tedesco che l'ha investito patteggia 3 anni e 11 mesi: Dopo il rigetto in sede di udienza preliminare, per il camionista tedesco che con il proprio Tir travolse e uccise Davide Rebellin, per poi fuggire, c'è ora l'accordo sulla pena. Ieri mattina, nel ...

Morte di Davide Rebellin, l’investitore patteggia la pena: Morte di Davide Rebellin, l’investitore patteggia la pena: abbia urtato Rebellin che sopraggiungeva in senso opposto. Il conducente del mezzo pesante, un uomo tedesco è poi fuggito. Ieri 19 febbraio, nel corso dell’udienza-filtro davanti al tribunale di ...