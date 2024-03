Reazioni elezioni Abruzzo | Meloni | Storica riconferma | FI | Premiato il buongoverno del cdx | silenzio dal csx

Elezioni Abruzzo, Meloni: "Grande orgoglio per Marsilio, Centrodestra resta maggioritario": Eletta in Parlamento, è stata sottosegretaria e vice ministra allo Sviluppo economico con Conte e Draghi FRIULI VENEZIA GIULIA Massimiliano Fedriga , leghista, ha vinto le elezioni regionali in ...

Regionali in Abruzzo, Marsilio proclama la vittoria: "Scritta una pagina di storia": Marco Marsilio si riconferma presidente della Regione in Abruzzo . Il candidato del centrodestra, con lo scrutinio arrivato oltre l'80% delle sezioni, è avanti nettamente a Luciano D'Amico, candidato ...

Rotice si riprende la scena dopo gli arresti choc: "Non ho girato la testa e mi hanno fatto fuori": Rotice si riprende la scena dopo gli arresti choc: "Non ho girato la testa e mi hanno fatto fuori": Le Reazioni del Partito Democratico Chi ... "C'era un patto scellerato tra pezzi di criminalità e di politica locali, siglato in occasione delle elezioni amministrative del 2021, che avrebbe ...

Elezioni in Abruzzo, vince Marsilio: «Meloni va a dormire serena»: elezioni in Abruzzo, vince Marsilio: «Meloni va a dormire serena»: «Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro muro. Abbiamo chiesto altri cinque anni per continuare a crescere per completa ...

Marco Marsilio vince le elezioni Regionali in Abruzzo e resta presidente, battuto Luciano D'Amico: i risultati: Marco Marsilio vince le elezioni Regionali in Abruzzo e resta presidente, battuto Luciano D'Amico: i risultati: Queste le parole di Marco Marsilio, rieletto presidente della Regione Abruzzo: “Mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato riconfermato: è stata scritta una pagina di storia e abbattuto un altro ...