Realme C55 | in OFFERTA SPECIALE da Unieuro!

(Di lunedì 11 marzo 2024)imperdibile per il nuovo base gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare ilC55 con uno sconto interessante da, approfittatene subito! In occasione delle offerte proposte da, figura sicuramentecon il suo nuovo mid-range, ilC55 (qui la nostra recensione): disponibile al prezzo di 159,99€ anziché 219,90€.C55 offre l’unica fotocamera da 64MP del segmento ed è il primo prodotto della serie C a disporre di un sensore di alto livello con una dimensione dei pixel di 0,7?m e un formato ottico di 1/2?, lo stesso sensore utilizzato suGT Master Edition. Per acquistarlo potete seguire questo link.C55: caratteristiche principali del dispositivo in ...

OFFERTA imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C55 con un buono sconto da MediaWorld, approfittatene subito! In occasione delle offerte ... (tuttotek)

OFFERTA IMPERDIBILE per il nuovo base gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C55 con uno sconto interessante da MediaWorld, approfittatene subito! In occasione delle ... (tuttotek)

OFFERTA imperdibile per il nuovo base gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il Realme C55 con uno sconto interessante da Unieuro, approfittatene subito! In occasione delle ... (tuttotek)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a tuttotek©

Smartphone economici 2024: i migliori sotto i 150 euro: Smartphone economici 2024: i migliori sotto i 150 euro: Dispone, inoltre, dell’NFC, della tecnologia Bluetooth 5.1, del Wi-Fi 3 e dell’uscita USB Type-C 2.0. Lo smartphone Realme C55 rappresenta davvero un affare per chi è alla ricerca di uno smartphone ...

A101'de satilan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlari açiklandi: A101'de satilan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlari açiklandi: Türkiye'de teknolojik ürünlerin giderek yayginlasmasinda zincir marketlerin de önemli bir payi var. A101, bugünden itibaren satisa sunulan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin fiyatlarini paylasti. iPh ...

A101'de Satilan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin Fiyatlari Belli Oldu: A101'de Satilan iPhone 14 Plus ve Galaxy S23 FE'nin Fiyatlari Belli Oldu: Arka tarafindaysa 12 Megapiksel ana kamera ile 12 Megapiksel ultra genis açili kamera bulunuyor. iPhone 14 Plus 256 GB modelinin A101 fiyati ise 53 bin 999 TL. Apple'in resmi web sitesinde 62 bin 999 ...