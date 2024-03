Real Madrid | poker con il Celta Vigo e continua la fuga

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilrisponde alla vittoria del Girona di ieri calando ilcontro il: prosegue lain vetta Il, dopo il pareggio al veleno della scorsa settimana, torna a vincere e con illo fa in una maniera travolgente. Le Merengues infatti superano gli avversari con un netto 4-0: a segno Vinicius, poi gli autogol di Guaita e Cacares e nel recupero la prima rete del giovane Arda Guler, che piace al Milan sul mercato. Con questa vittoria la squadra di Ancelotti riporta a +7 il vantaggio in vetta alla Liga sul Girona, che ieri ha vinto contro l’Osasuna.

