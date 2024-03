(Di lunedì 11 marzo 2024)e Adidas hanno intenzione di rivoluzionare i kit per la. Lo rivela Marca. Dopo alcuni anni in cui il blu, il nero...

Tutto sulla celebrazione per le 350 partite in Liga di Luka Modric con la maglia del Real Madrid. Tutti i dettagli «Esto es Hollywood !», titola a tutta pagina Marca per celebrare il 4-0 del Real ... (calcionews24)

Ronaldo Nazario ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui parla del Real Madrid e in particolare di Jude Bellingham: “Mi ricorda un po’ Zinedine Zidane per le sue qualità. Adoro il modo in ... (sportface)

Real Madrid, i sorprendenti colori delle nuove maglie per la prossima stagione: Real Madrid, i sorprendenti colori delle nuove maglie per la prossima stagione: Real Madrid e Adidas hanno intenzione di rivoluzionare i kit per la prossima stagione. Lo rivela Marca. Dopo alcuni anni in cui il blu, il nero e il viola avevano.

Basket, Eurolega: Bologna sogna il colpo sul Real Madrid, Milano in Spagna: Basket, Eurolega: Bologna sogna il colpo sul Real Madrid, Milano in Spagna: Tre sfide europee per le nostre italiane tra Eurolega e Europe Cup di basket: in campo Virtus, Olimpia e Varese ...

Milan, Guler si è sbloccato: 'Al Real Madrid sono felice'. Per Ancelotti 'Ha un futuro qui', ma l'affare è possibile: Milan, Guler si è sbloccato: 'Al Real Madrid sono felice'. Per Ancelotti 'Ha un futuro qui', ma l'affare è possibile: Finalmente Arda Guler! Il popolo del Real Madrid ha potuto, per la prima volta in stagione, esultare al Santiago Bernabeu per un gol del talentuosissimo esterno.