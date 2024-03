Re Carlo in un videomessaggio | Servirò al meglio delle mie possibilità

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Agenzia Vista) Londra, 11 marzo 2024 "Nelle ultime settimane, sono stato profondamente toccato dai tuoi auguri meravigliosamente gentili e premurosi per la mia salute e in cambio non posso che continuare a servirvi almie capacità in tutto il Commonwealth", le parole di ReIII in un discorso registrato per celebrare il 75 anniversario del Commonwealth dopo la diagnosi di cancro. / Youtube The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

