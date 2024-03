Ravezzani | “Barella? Aver chiesto scusa lo eleva in una dimensione diversa”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Fabiodi 'TeleLombardia' ha commentato, su 'Twitter', le scuse in diretta tv di Nicolòdopo la simulazione in Inter-Genoa

Barella si scusa per l'episodio controverso con il Genoa: Barella si scusa per l'episodio controverso con il Genoa: L'Inter ha ottenuto la sua decima vittoria consecutiva in campionato, battendo il Bologna. Tuttavia, l'attenzione è stata catturata dalle dichiarazioni di Nicolò Barella, che ha chiesto scusa per il s ...