Rapinano anziani durante i prelievi al bancomat | poi fuggono all’estero Arrestati

(Di lunedì 11 marzo 2024) Marina di Carrara, 11 marzo 2024 – Erano venuti in Italia con lo scopo di rapinare e derubaresecondo un modus operandi ben preciso: attenderli mentre effettuavanoale poi entrare in azione. I due avevano effettuato scorribande anche in Emilia Romagna, salvo poi rifugiarsi in Romania. Sono stati individuati egrazie ad un’operazione dei carabinieri in collaborazione con l'Interpol, per effetto di un mandato di arresto internazionale predisposto dalla procura di Firenze. A finire in manette sono stati due uomini di 19 e 35 anni. L'episodio che ha dato il via alle indagini dei carabinieri risale al 3 luglio dell'anno scorso a Marina di Carrara, quando i due romeni hanno portato via 2mila euro a un 63enne del posto che stava prelevando. La stessa mattina un altro furto a Prato ai ...