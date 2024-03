Rapina in tabaccheria | si fa consegnare contanti e gratta e vinci sotto la minaccia di un coltello

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tentatain un esercizio commerciale ad Aprilia. Intervengono i Carabinieri del NORM: arrestato un 34 rumeno. I Carabinieri arrestano un 34enne – ilcorrieredellacitta.comTentatain proa di Latina. Ad Aprilia non si ferma l’escalation di furti. L’ultimo, in ordine di tempo, nel corso della mattinata: i Carabinieri del N.O.R.M sono dovuti intervenire per calmare gli animi. Stavolta oltre allaseguono minacce e tentata aggressione, alla base di tutto un ragazzo di 34 anni proveniente dalla Romania. Il giovane non è nuovo a queste situazioni. Insieme a due complici aveva architettato il colpo. La mattina si è presentato con la scusa di comprare qualcosa, poi hato i proprietari: era armato. Nasce una colluttazione e i due fratelli vittima del raggiro finiscono in preda ...

