Rapina | coltello alla mano | una tabaccheria pontina Bottino da 3000 euro Arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) del Reparto Territoriale di Aprilia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Latina, nei confronti di un individuo di nazionalità rumena, classe 1990. L’ordinanza è stata emanata a seguito di un’accurata attività investigativa condotta dal personale del N.O.R.M. – Sezione Operativa, in relazioneperpetrata il 5 febbraio presso un esercizio commerciale situato ad Aprilia. Nel giorno in questione, il malvivente, in compagnia di due complici, al momento ancora non identificati e oggetto di ulteriori indagini, ha fatto irruzione nel suddetto negozio. Minacciando il proprietario con un, ha costretto la vittima a consegnare la somma di2.500,00 in ...