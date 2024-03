Rapina al fratello del sindaco di Rimini | arrestato il 26enne

(Di lunedì 11 marzo 2024), 11 marzo 2024 – E’ stato aggredito eto, in un sottopasso pedonale. E’ successo il 26 gennaio scorso nel sottopasso di via Madrid a Miramare e la vittima dell’aggressione è ildeldi, Karim. Ildel primo cittadino diJamil Sadegholvaad, è stato prima spintonato a terra e poito di 50 euro da unoriginario del Mali. Il presuntotore è statoil 29 febbraio dai carabinieri di, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip, Vinicio Cantarini. Il giovane difeso dall'avvocato Guido Caparrini, durante l'interrogatorio di garanzia in carcere ha negato tutte le accuse. ...

