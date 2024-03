“Ramadan | questo mese ci rende migliori Il digiuno ha molti benefici per il corpo”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo 2024 - E’ iniziato il. Unsacro per la comunità islamica, che prevede, oltre alla preghiera, l'osservazione di un periodo diquotidiano. La giornata per i musulmani prevede l'astinenza da cibo e acqua (oltre che da fumo e rapporti sessuali) fin dalle prime ore dell'alba dopo un primo pasto. Poi inizia un momento di preghiera mattutino, con ilche si interrompe al tramonto, quando i fedeli si raccolgono insieme ai familiari per mangiare in compagnia. Un'esperienza forte che però rispecchia appieno il significato e la sacralità delper i credenti. Diabbiamo parlato con Yassine Lafram, presidente dell'Ucoii (Unione Comunità Islamiche Italiane) e della Comunità Islamica di Bologna. Che significato ha il ...

