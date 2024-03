Ramadan di guerra Alta tensione nei luoghi santi E Biden boccia Netanyahu | Fa più male che bene a Israele

(Di lunedì 11 marzo 2024) Per Joeil premier israeliano Benjaminsta sbagliando tutto. "La leadership – ha detto il presidente statunitense in un’intervista all’emittente televisiva via cavo Msnbc – ha il diritto di difendere, il diritto di continuare a perseguire Hamas, ma deve, deve, deve prestare maggiore attenzione alla perdita di vite innocenti a causa delle azioni adottate. A mio avviso più che aiutare sta danneggiando. Voglio vedere un cessate il fuoco". Alla domanda dell’intervistatore se ci sia una "linea rossa" chenon dovrebbe superare, come ad esempio un’operazione di terra a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza,ha risposto: "È una linea rossa, ma non abbandonerò mai. La difesa diè sempre ...

