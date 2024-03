Ragazzi trovati nella Talent House a Uboldo, chiamati coi genitori in Comune: Ragazzi trovati nella Talent House a Uboldo, chiamati coi genitori in Comune: trovati senza autorizzazione nella Talent House, sono stati tutti identificati e chiamati a rapporto in Comune ...

Ragazzina di 13 anni trovata morta nel chiostro di un palazzo a Roma a Centocelle: indagini in corso: Ragazzina di 13 anni trovata morta nel chiostro di un palazzo a Roma a Centocelle: indagini in corso: Una ragazza è stata trovata priva di vita nel chiostro di un palazzo a Roma, in via delle Albizzie, in zona Centocelle ...

Ragazzi fuori famiglia, aumentano i bisogni di tipo sanitario dei minori in comunità: Ragazzi fuori famiglia, aumentano i bisogni di tipo sanitario dei minori in comunità: Secondo un sondaggio del Cncm quasi 1 ragazzo su 4 necessita di interventi sanitari oltre che sociali. Ma spesso le strutture non hanno la possibilità di rispondere a questi bisogni. Fulvi: “Oggi le c ...