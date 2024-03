Raffica di furti nelle lavanderie automatiche | una coppia in manette

(Di lunedì 11 marzo 2024) Firenze, 11 marzo 2024 - Hanno fatto razziadel territorio. Per questo è stata eseguita nei giorni scorsi dalla polizia di stato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna italiani, rispettivamente di 39 e 43 anni, accusati a vario titolo di furto aggravato in concorso. Sarebbero almeno 6 gli episodi accertati dalla primavera scorsa, tutti avvenuti nell’hinterland fiorentino, la metà dei quali contestati nell’ordinanza firmata dal GIP alla, mentre 3, al momento, al solo 39enne. Ad esclusione del primo delitto al centro dell’inchiesta unificata della Procura fiorentina che, nello specifico, riguarderebbe il furto di una bicicletta a Figline ed Incisa Valdarno e per il quale è indagato solo l’uomo, gli altri avrebbero tutti come denominatore comune una ...

