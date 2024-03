Raffica di furti nelle case del casertano | tre arresti

(Di lunedì 11 marzo 2024) Vitulazio.in casa, tre. Il provvedimento restrittivo costituisce l’epilogo di un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Vitulazio, avviata a nel mese di dicembre del 2022 e conclusa a maggio 2023, sotto la direzione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le attività iniziavano a seguito di un furto in abitazione commesso il 23 dicembre del 2022, in Vitulazio, da 3 soggetti a bordo di un’autovettura presa a noleggio. Uno degli autori, sebbene claudicante, si arrampicava fino al primo piano dell’abitazione e asportava fedi nuziali, bracciali, collane, oltre ad orologi preziosi. Ne seguiva un’indagine serrata che permetteva di accertare, in pochi mesi, il fondamentale ruolo di questo soggetto di nazionalità albanese, da molti anni radicato nel territorio italiano, il quale, avvalendosi di altri connazionali, organizzava ...

