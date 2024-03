Raffica di controlli nella “Terra dei fuochi” | 7 attività sequestrate

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 11 marzo 2024) Caserta. Nuove operazioni delle forze dell’ordine e dell’Esercito impegnati neidei, tra le province di Napoli e Caserta, in funzione di prevenzione dei reati ambientali. A programmarle e definirle le Prefetture e Questure di Napoli e Caserta, supportate dalla Cabina di regia dell’incaricato del ministro dell’interno per il contrasto ai roghi. Il bilancio complessivo conta 7, 8 persone denunciate e due furgoni sequestrati con a bordo un carico di rifiuti di varia tipologia. Sono state sottoposte a sequestro anche aree invase da rifiuti per oltre 5mila mq ed erogate sanzioni amministrative per un ammontare di più di 70mila euro. Verifiche sono scattate su numerosi siti produttivi e commerciali, con un focus particolare per le officine ...