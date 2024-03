Rachele è in pista per la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) CUSANO MILANINO (Milano) L’8 marzo appena trascorso resterà una data da incorniciare perSomaschini, pilota di Cusano Milanino. Nella stessa giornata ha ricevuto il premio “Woman in Wow” dalla città e dall’Autodromo di Imola, è stata insignita dell’onorificenza di “DozzAmbassador” dal Comune di Dozza e invitata come ospite d’onore a San Pietro, per presentare il progetto e il suo libro “Correre per un respiro”. "È stata una grande emozione ricevere questi riconoscimenti dal significato importante, che gratificano i miei sforzi quotidiani, in una giornata simbolica come la Festa della donna – ha commentato -. Dedico tanto impegno per crescere e dimostrare che con il lavoro, il sacrificio e la determinazione si possono realizzare i propri sogni, anche quando sembrano impossibili". Impegno sportivo ma soprattutto sociale nelle motivazioni dei premi a ...